Lada и Peugeot не поделили дорогу на Маршала Говорова и Возрождения

Lada и Peugeot не поделили дорогу на Маршала Говорова и Возрождения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. На свободный проезд других участников движения авария не повлияла.

Авария случилась сегодня, 9 февраля, на пересечении улиц Маршала Говорова и Возрождения. Дорогу не смогли поделить легковушки марок Lada и Peugeot. На кадрах видно, что у одной из машин повреждена передняя часть, капот сильно помят. Вторая машина почти не пострадала

«Особо проезду не мешают», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о состоянии водителей и пассажиров не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом на проспекте Строителей. Водитель арендованного авто спровоцировал пробку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тосно трое пьяных приятелей стреляли по машине своего соседа из ...
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Lada и Peugeot не поделили дорогу на Маршала Говорова и Возрождения
Жестко севший самолет в Коми получил повреждения крыла и хвоста. Два ...
Голикова пригрозила проверками аптекам, которые завышают цены на маски
ДТП с каршерингом спровоцировало пробку в Кудрово на проспекте Строителей
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
В Кировском районе задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия