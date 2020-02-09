Lada и Peugeot не поделили дорогу на Маршала Говорова и Возрождения

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. На свободный проезд других участников движения авария не повлияла.

Авария случилась сегодня, 9 февраля, на пересечении улиц Маршала Говорова и Возрождения. Дорогу не смогли поделить легковушки марок Lada и Peugeot. На кадрах видно, что у одной из машин повреждена передняя часть, капот сильно помят. Вторая машина почти не пострадала

«Особо проезду не мешают», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о состоянии водителей и пассажиров не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом на проспекте Строителей. Водитель арендованного авто спровоцировал пробку.