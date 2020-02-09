ДТП с каршерингом спровоцировало пробку в Кудрово на проспекте Строителей

Автобусы объезжают ДТП по встречной полосе, а легковые по разделительной. Фото: vk.com/spb_today

Автобусы объезжают ДТП по встречной полосе, а легковые по разделительной. Фото: vk.com/spb_today

В Кудрово на проспекте Строителей произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Как сообщили очевидцы, водитель каршерингового автомобиля, выезжал с парковки и не заметил движущийся по проезжей части автомобиль марки KIA Rio. ДТП заблокировало проезд в сторону ТЦ «Мега». Образовалась пробка.

«В городе Кудрово водитель белого автомобиля, с характерной синей полосой на заднем крыле, отъезжая с парковочного места на проспект Строителей, не увидел сзади Киа Рио», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, автобусы объезжают ДТП по встречной полосе, а легковые по разделительной. По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на месте ДТП не превышает 10 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с двумя автомобилями произошло в Лужском районе Ленинградской области. На трассе «встретились» Lada Largus и Renault Logan.