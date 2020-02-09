На Красноармейской девять спасателей тушили пожар в «коммуналке»

На Красноармейской девять спасателей тушили пожар в &#171;коммуналке&#187;
Пожар тушили девять спасателей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в пятикомнатной квартире.

О ЧП стало известно сегодня, 9 января, в 12:12. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома на 11-ой Красноармейской улице. К месту пришествия незамедлительно выехали 9 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, возгорание произошло в коммунальной квартире. Огонь распространился в комнате площадью 15 квадратных метров — там обгорела обстановка на площади четырех «квадратов».

В 12:26 пожар ликвидировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода на Яхтенной улице. Водитель сбил девушку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче
Студенты Лесгафта и Политеха надругались над несовершеннолетней
На Красноармейской девять спасателей тушили пожар в «коммуналке»
Пожарные потушили «однушку» в Кронштадте за 20 минут
Петербуржцев насторожили SMS о штормовом ветре в понедельник
Автоледи на Mercedes сбила мужчину и женщину рядом с «Новой Голландией»
В Тосно трое пьяных приятелей стреляли по машине своего соседа из ...
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский