На Красноармейской девять спасателей тушили пожар в «коммуналке»

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в пятикомнатной квартире.

О ЧП стало известно сегодня, 9 января, в 12:12. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома на 11-ой Красноармейской улице. К месту пришествия незамедлительно выехали 9 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, возгорание произошло в коммунальной квартире. Огонь распространился в комнате площадью 15 квадратных метров — там обгорела обстановка на площади четырех «квадратов».

В 12:26 пожар ликвидировали.

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