Врач рассказал, можно ли компенсировать накопившийся недосып в выходные

Человек отсыпается в субботу "за всю неделю". Фото: Pixabay

Человек отсыпается в субботу "за всю неделю". Фото: Pixabay

Недостаток сна имеет обыкновение копиться. Особенно это сказывается во время работы, когда на протяжении недели человек спит менее необходимого времени, а в выходные отсыпается с лихвой. Врач советует тратить на компенсацию сна всего пару часов.

Человек отсыпается в субботу «за всю неделю», а вечером того же дня уже не захочет ложиться пораньше, следуя нарушенному графику. Как сообщает издание Deita.ru, установленная схема продолжается и в воскресенье.

По словам президента Российского общества сомнологов Романа Бузунова, не следует отсыпаться в течение долгого времени, нужно позволить себе дремать лишь на пару часов дольше.

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