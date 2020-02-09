СК возбудил дело о жесткой посадке самолета в Усинске

СК возбудил дело о жесткой посадке самолета в Усинске
Самолет совершил посадку в 12:27. Фото: vk.com/public174118206

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, в данном происшествии усматривают признаки нарушений правил безопасности и эксплуатации самолета.

Пр факту аварийной посадки воздушного судна в городе Усинска республики Коми было возбуждено уголовное дело.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair следовал из Москвы. При посадке самолет ударился о землю из-за излома шасси. На борту было 94 пассажира и шестеро членов экипажа.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажиры самолета рассказали, что происходило на борту воздушного судна во время инцидента.

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СК возбудил дело о жесткой посадке самолета в Усинске
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