СК возбудил дело о жесткой посадке самолета в Усинске

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, в данном происшествии усматривают признаки нарушений правил безопасности и эксплуатации самолета.

Пр факту аварийной посадки воздушного судна в городе Усинска республики Коми было возбуждено уголовное дело.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair следовал из Москвы. При посадке самолет ударился о землю из-за излома шасси. На борту было 94 пассажира и шестеро членов экипажа.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажиры самолета рассказали, что происходило на борту воздушного судна во время инцидента.