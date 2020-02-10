Россияне выбирают Петербург для поездки на поезде зимой

Санкт-Петербург стал самым популярным российским городом, куда граждане со всей страны чаще всего ездят зимой на поезде.

Специалисты сервиса Tutu.ru проанализировали все билеты, купленные с декабря 2019 года по март 2020 года и пришли к выводу, что Северная столица в это время года является самым популярным внутренним направлением. На Петербург пришлось 11 процентов всех купленных билетов на поезда.

Следом за городом на Неве в рейтинге идет Нижний Новгород. Тройку лидеров замыкает Казань.

Стоит отметить, что из зарубежных направлений лидером стал Минск, на который приходится 17 процентов всех приобретенных билетов. В столицу Белоруссии чаще всего ездят москвичи и петербуржцы. На втором месте разместился Киев, а следом идет Хельсинки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 10 млн туристов побывали в Петербурге в прошлом году.