Рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления

Рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления
Вместе с потеплением придут дожди. Фото: Pixabay

Заметное потепление произойдет в Северной столице в понедельник, 10 февраля. Обо всем сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня температура воздуха на улице прогреется до 3 градусов тепла. Также в некоторых районах Петербурга возможны осадки в виде мокрого снега.

Теплая погода продержится в городе еще несколько дней. Будет около +4 градусов. После чего на улице похолодает. На протяжение всей недели в Петербурге будет пасмурно и дождливо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики прогнозируют теплую погоду в Петербурге до 14 февраля. «Пока до пятницы тепло, а там посмотрим».

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