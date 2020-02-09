Синоптики прогнозируют теплую погоду в Петербурге до 14 февраля

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Петербурге до 14 февраля
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам пообещали теплую погоду до 14 февраля.

«Пока до пятницы тепло, а там посмотрим», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Синоптик сообщил, что «плюсовая» температура будет держаться почти всю неделю — в районе +1…+3 градусов. Однако в воскресенье, 9 февраля, пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью температура опустится ниже ноля, а вот днем воздух прогреется до плюс трех градусов.

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