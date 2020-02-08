Синоптики предупреждают петербуржцев о тумане и гололедице

Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее, чем не увеличилось количество аварий.

Прогнозом на девятое февраля, воскресенье, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Уже завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью температура опустится ниже ноля, а вот днем воздух прогреется до плюс трех градусов. В светлое время также может пойти снег, а ветер разгонится до 9 метров в секунду, а порой и до 11.

Спасатели отмечают, что на город опустится туман, а дороги покроются коркой льда. Все это создаст условия для увеличения количеств несчастных случаев и аварий.

Ране в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку. Пожилая женщина шла по «зебре», когда на нее наехал общественный транспорт.