Сотрудники МЧС оберегают жителей Ленобласти от выхода на лед

Сотрудники МЧС оберегают жителей Ленобласти от выхода на лед
Вдоль берегов водоемов установят специальные ограждения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

МЧС вводит в Ленинградской области дополнительные меры для обеспечения безопасности местных жителей, рискующих выйти на тонкий лед водоемов.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, предупреждения о ненадежности льда на водоемах в области начали появляться еще в конце января, однако с приходом похолодания некоторые ленинградцы приходят к выводу, что лед уже окреп.

Это стало причиной принятия решения об установке специальных ограждений вдоль берегов водоемов. Спасатели также будут предупреждать людей об опасности с помощью громкоговорителей. Кроме того, ведомство намерено организовать патрули и дежурные посты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели забрали у рискового рыбака снаряжение, чтобы он покинул тонкий лед Дудергофского канала.

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