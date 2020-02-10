Спасатели предупреждают петербуржцев о штормовом ветре

Спасатели предупреждают петербуржцев о штормовом ветре
Из-за сильного ветра МЧС объявило штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 февраля, метеорологи обещают штормовой ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. При этом в Петербурге будет «плюсовая» погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», понедельник в Петербурге будет облачным. В городе пройдут осадки в виде мороси и мокрого снега, переходящего в кратковременные дожди.

Порывы сильного юго-западного ветра местами достигнут 20 метров в секунду.

На сайте городского МЧС горожанам рекомендуется быть внимательными и проявлять осторожность из-за штормового предупреждения. Пешеходов призывают обходить стороной шаткие конструкции, деревья и линии электропередачи. То же самое касается и водителей: им не стоит парковать свое авто в таких местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мчс новости спб погода штормовое предупреждение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы хвастаются полученными пятилетними визами
В Петербурге нашли доцента «Военмеха», пропавшего по пути к могиле кота
В Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория»
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
КИО предложит бизнесу выкупать арендуемые помещения по преимущественному праву
Спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива
Спасатели предупреждают петербуржцев о штормовом ветре
Петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга