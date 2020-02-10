Спасатели предупреждают петербуржцев о штормовом ветре

Сегодня, 10 февраля, метеорологи обещают штормовой ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. При этом в Петербурге будет «плюсовая» погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», понедельник в Петербурге будет облачным. В городе пройдут осадки в виде мороси и мокрого снега, переходящего в кратковременные дожди.

Порывы сильного юго-западного ветра местами достигнут 20 метров в секунду.

На сайте городского МЧС горожанам рекомендуется быть внимательными и проявлять осторожность из-за штормового предупреждения. Пешеходов призывают обходить стороной шаткие конструкции, деревья и линии электропередачи. То же самое касается и водителей: им не стоит парковать свое авто в таких местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления.