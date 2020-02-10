В Петербурге подписали обновленное соглашение о сотрудничестве с Антверпеном

Градоначальники обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с мэром бельгийского Антверпена Бартом Де Вевером состоялась сегодня утром, 10 февраля, в Смольном.

Беглов отметил, что Петербург и Антверпен являются крупными морскими портами, поэтому будет усилено наращивание грузоперевозок. Помимо этого, он сказал, что компаний двух городов могут успешно делиться друг с другом своими предпринимательскими идеями. Перспективным было названо сотрудничество в области креативных индустрий и моды.

Барт Де Вевер же поблагодарил Петербург за организованную встречу и пообещал, что власти Антверпена будут рассказывать жителям своего города про Петербург. Ведь пока они не до конца понимают его привлекательность в плане туризма, а в городе есть, что посмотреть. Так же, в ходе встречи, Александру Беглову им был передан сертификат на колокол. Он будет установлен на передвижном карильоне Петропавловской крепости.

Александр Беглов пригласил мэра Антверпена на парад военной техники в Санкт-Петербурге на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Барт Де Вевер пообещал приехать.

В конце встречи был подписан обновленный договор о социально-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты просят Беглова разорвать соглашение с концессионером СКК.