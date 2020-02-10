Петербуржец заплатит 100 тысяч за фиктивную постановку на учет иностранцев

В Петербурге прокуратура Петродворцового района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении трех преступлений.

По данным следствия, мужчина внес ложные сведения в уведомления о прибытии иностранных граждан, которые подписал и передал сотруднику СПБ ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

После он фиктивно зарегистрировал шесть граждан Узбекистана в г. Ломоносове, при этом предоставлять свое жилье для проживания иностранцам не собирался.

Как сообщили в прокуратуре города, таким образом подсудимый лишил госорганы возможности осуществлять контроль за соблюдением этими гражданами миграционного закона.

Теперь гражданину предстоит выплатить штраф в размере 105 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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