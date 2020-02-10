У ведущей госканала начался приступ дикого смеха после слов о льготах в России

У ведущей госканала начался приступ дикого смеха после слов о льготах в России
Ведущая не смогла сдержать эмоции. Фото: youtube.com

Ведущая телепередачи «Вести: Приморье» рассмеялась, рассказывая о повышении соцвыплат в РФ на 3%. Запись с ней не попала в эфир, однако распространилась по сети.

Сотрудница подразделения ВГТРК перечислила, на что инвалиды, ветераны боевых действий, россияне, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории граждан смогут потратить причитающиеся им 1,5 тыс. рублей.

Журналистка отметила, что около 900 рублей льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей — на приобретение путевки в санаторий, а оставшиеся средства — на проезд к месту лечения и обратно (на международный транспорт).

После у ведущей начался приступ дикого хохота. Она призналась, что старалась сдерживать эмоции, а затем извинилась перед коллегами.

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У ведущей госканала начался приступ дикого смеха после слов о льготах в России
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