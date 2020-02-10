В Финляндии бедствие: из-за шторма нет света и отменены паромы

В Финляндии бедствие: из-за шторма нет света и отменены паромы
Шторм вместе со снегом и дождем также создал проблемы на автотрассах. Фото: pixabay

В западных и южных частях России произошли перебои с подачей электричества. Причиной произошедшего стал штормовой ветер.

По ситуации на первую половину дня понедельника, 10 февраля, без электричества находятся около 4 тыс. домов в 34 муниципалитетах.

Метеоцентр снял предупреждение о штормовом ветре на материке, однако на море ветер остается сильным. В результате многие морские паромы отменили свои рейсы.

Шторм также создал проблемы на автотрассах и железных дорогах. На некоторых участках поезда пришлось заменить автобусным сообщением.

Как сообщает служба новостей Yle, по данным метеоролога Сейя Паасонен, для настоящего месяца погода стоит значительно теплее обычного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили о журналистке, которая рассмеялась во время чтения текста перед камерами. Ведущая рассказывала о повышении соцвыплат в РФ.

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