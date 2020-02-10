Полиция проверяет Водонаеву после заявлений о материнском капитале

Алена Водонаева рассказала о быдле и до сих пор объясняется за пост. Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Алена Водонаева рассказала о быдле и до сих пор объясняется за пост. Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Блогера обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды.

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку в отношении блогера и телеведущей Алены Водонаевой из-за ее резких высказываниях о материнским капитале и абортах. После откровенного поста женщины многие возмутились, посчитав, что Водонаева слишком груба.

Информацию уже подтвердила адвокат блогера Катерина Гордон. Сама Водонаева до этого уверяла, что готова отвечать за сказанное перед законом.

Напоминаем, что телеведущая призывала россиянок отказаться от родов, если нет возможности воспитать ребенка и обеспечить его всем необходимым, чтобы не «рожать рабов этому государству».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза раскритиковала Алену Водонаеву за резкое высказывание о маткапитале.