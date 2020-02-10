Певица Наталья Штурм показала синяки после побоев

Девушка поделилась жуткой фотографией, чем испугала своих подписчиков.

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем сообщает Пятый канал. Певица Наталья Штурм выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой видны синяки и ссадины на теле молодой девушки. Снимку, заявляет артистка, 15 лет. Он был сделан для конференции, посвященной теме домашнего насилия.

Штурм подчеркнула, что пытается привлечь внимание общества к важной проблеме. Она выступает в качестве эксперта на различных мероприятиях, чтобы добиться отмены закона о декриминализации домашних побоев.

Подписчики певицы выдохнули, когда поняли, что с ней все в порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фигуристка Ирина Лобачева разводится с мужем из-за побоев. В свою очередь Иван Третьяков отмечает, что конфликты между ними происходят только, если спортсменка пьяна.