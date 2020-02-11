Траты китайцев в России снизились из-за коронавируса

Начало года показало снижение трат китайских туристов в России на 30%. Это обусловлено запретом организованных поездок из КНР из-за эпидемии коронавируса.

По данным бынка «Русский стандарт», количество платежей через китайскую Alipay в России в январе снизилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале — на 73,4%, пишет РБК.

Отсутствие китайских туристов на себе ощутят магазины класса люкс, считает директор по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина. В январе и начале февраля трафик в столичных торговых центрах премиум-сегмента упал на 9,4%.

По данным компании Mercury, доля китайских покупателей от общего числа клиентов в московском ЦУМе составляет 7%, в петербургском ДЛТ — 17%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский завод Nissan может приостановить производство автомобилей. Причина этому — возможное прекращение выпуска деталей для автомобилей в Китае, где бушует эпидемия коронавируса.