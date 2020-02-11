Маршрутка «впечаталась» в грузовик на проспекте Культуры

Маршрутка &#171;впечаталась&#187; в грузовик на проспекте Культуры
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Утром во вторник, 11 февраля, в Выборгском районе Петербурга маршрутка врезалась в большегруз. Водитель микроавтобуса госпитализирован.

Как сообщается в петербургском паблике «Дорожный инспектор», дорожное происшествие произошло почти в шесть утра на проспекте Культуры, возле дома №48. Там автобус ГАЗель врезался в припаркованную на обочине фуру. За рулем маршрутки находился 58-летний уроженец Киргизии.

В результате ДТП скорая помощь госпитализировала водителя маршрутки. Его состояние оценивается как тяжелое. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юноша без прав погиб в аварии на КАД, врезавшись в КамАЗ. Молодой человек ехал по кольцевой на BMW, при этом не имея водительского удостоверения.

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