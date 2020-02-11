Юноша без прав погиб в аварии на КАД, врезавшись в КамАЗ

Водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: pixabay

Водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: pixabay

Утром во вторник, 11 февраля, на КАД во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний петербуржец.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, все произошло на 115 километре внешнего кольца КАД. Молодой человек ехал по кольцевой на BMW, при этом не имея водительского удостоверения. Во время движения он влетел в припаркованный КамАЗ дорожных служб.

Юноша получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. В момент аварии в кузове большегруза находился 28-летний рабочий, он получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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