Предприятие по содержанию дорог в Петербурге нарушило права работников

Прокуратура Кировского района и Государственная инспекция труда проверили работу СПб ГУДП «Путь». Нарушения найдены в части соблюдения трудового закона.

Выяснилось, что предприятие не выдало новым работником трудовой договор. Некоторые из сотрудников не ознакомлены с документом, а также правилами внутреннего распорядка, положением об оплате труда, должностной инструкцией и требованием к технике безопасности.

«Машинисту уборочной машины, уборщику территории не выданы средства индивидуальной защиты», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого, сотрудники ГУДП «Путь» за год переработали более 17 часов.

В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уволенный работник через суд добился соблюдения трудовых прав.