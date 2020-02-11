«Лента» опровергла новости об утечке базы данных клиентов

Российская розничная сеть «Лента» объявила о результатах проверки информации СМИ о возможной утечке клиентской базы.

Как сообщили в пресс-службе «Ленты», в начале февраля СМИ начали распространять информацию о якобы произошедшей утечке данных клиентов «Ленты» в Московском регионе. Руководство компании провело внутреннее расследование, которое не подтвердило факта утечки данных.

Для решения ситуации был привлечен внешний независимый эксперт для проверки информации о возможной утечке. Расследование третьей стороны также не подтвердило эту информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория». Если дела у «Виктории» пойдут успешно, то в течение года в городе могут открыться около 15-20 торговых точек.