«Лента» опровергла новости об утечке базы данных клиентов

&#171;Лента&#187; опровергла новости об утечке базы данных клиентов
Гипермаркет "Лента". Фото: lenta.com

Российская розничная сеть «Лента» объявила о результатах проверки информации СМИ о возможной утечке клиентской базы.

Как сообщили в пресс-службе «Ленты», в начале февраля СМИ начали распространять информацию о якобы произошедшей утечке данных клиентов «Ленты» в Московском регионе. Руководство компании провело внутреннее расследование, которое не подтвердило факта утечки данных.

Для решения ситуации был привлечен внешний независимый эксперт для проверки информации о возможной утечке. Расследование третьей стороны также не подтвердило эту информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория». Если дела у «Виктории» пойдут успешно, то в течение года в городе могут открыться около 15-20 торговых точек.

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"Лента" опровержение утечка данных
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