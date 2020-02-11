В Петербурге посетитель бара кинул в ноги незнакомцам украденную гранату

В Петербурге посетитель бара кинул в ноги незнакомцам украденную гранату
Мужчина задержан. Фото: pixabay

Петербуржцу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса «Незаконное хранения взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов».

Как сообщает прокуратура Петербурга, по версии правоохранителей, мужчина обнаружил запас боеприпасов на даче своей возлюбленной и решил присвоить его себе.

Осенью 2019 года, находясь в одном из баров Выборгского района, он повздорил с незнакомцами. Конфликт решили продолжить на улице, где обвиняемый кинул гранату РГД-5 в ноги обидчикам. Граната не взорвалась и никто не пострадал.

Мужчина был задержан. Впоследствии у него изъяли револьвер, три патрона и запал взрывателя ручных осколочных гранат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое с муляжом гранаты задержаны за кражу в супермаркете на Рихарда Зорге.

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В Петербурге посетитель бара кинул в ноги незнакомцам украденную гранату
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