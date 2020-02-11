Спасенная нерпа-«малюська» из Стрельны пошла на поправку

Нерпа-малышка по имени Ксения, спасенная на берегу Финского залива в Стрельне, идет на поправку. Животное находится в стабильном состоянии и понемногу входит в режим питания.

О состоянии малышки рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы». В соцсетях они опубликовали снимки нерпенка и видеозапись, на которой нерпочка посасывает кусочек рыбы.

«Малюська пьет растворчик из трубочки и потом по полчаса сосет кусочек рыбки вместо соски», — пояснили в Фонде.

Маленькая нерпа была спасена вечером 5 февраля на территории яхт-клуба «Балтиец» в Стрельне. Пока малышка добиралась до берега, она получила множество ссадин и травмировалась о битый лед. На момент спасения ей было не больше трех дней, весила она порядка 5 кг. Нерпа стала одним из самых маленьких по возрасту и весу пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.