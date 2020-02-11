Суд арестовал троих мужчин, напавших на сотрудника ФСБ в Петербурге

Суд арестовал троих мужчин, напавших на сотрудника ФСБ в Петербурге
Суд избрал меру пресечения для подозреваемых. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дзержинский районный суд отправил под стражу Сергея Кононка, Антона Клюга и Ивана Гончарова. Их подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Под арестом подозреваемые пробудут до 20 марта 2020 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Кононок, Клюг и Гончаров находились у дома 28 по Шпалерной улице. В ответ на требования старшего оперуполномоченного ОСБ Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти прекратить нарушать общественный порядок, они ударили его в грудь и схватили за одежду.

Позднее подозреваемые словесно оскорбили сотрудника ФСБ в комнате оформления ДТП. Выражались они в грубой нецензурной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга получил условный срок за нецензурное оскорбление сотрудника полиции.

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