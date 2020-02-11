День голосования по Конституции могут сделать выходным

Дата голосования за принятие поправок в Конституцию РФ точно не определена. Предполагается, что голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным.

Пока в качестве основной даты рассматривается среда, 22 апреля, но окончательное решение еще не принято. Этот день планируется объявить выходным.

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече рабочей группы с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 13 февраля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас, сообщает «Интерфакс».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.