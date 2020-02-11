Налоговая реформа ударит по бизнесу Петербурга

Последствия от отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) могут оказаться весьма печальными. Санкт-Петербург является лидером по использованию данной системы налогообложения. А индивидуальные предприниматели северной столицы входят в тройку лидеров по использованию данного режима. У ЕНВД, по сравнению с другими системами налогообложениями, имеются очевидные преимущества – простота исчисления, минимальные проверки налоговой, независимость размера налога от результатов работы налогоплательщика.

Отмена ЕНВД увеличит налоговую нагрузку на организации и предпринимателей. Вследствие этого, будут повышены цены на товары и услуги, увеличится бухгалтерская нагрузка, будут уменьшаться рабочие места. Данный тип налогообложения в основном используется малым бизнесом, а увеличение расходов грозит для них разорением. Массовое банкротства малого бизнеса для муниципального же бюджета будет совсем некстати, ведь основной доход в казну идёт из ЕНВД.

Постепенная отмена ЕНВД началась в сентябре 2019 года, тогда был расширен список деятельности, в котором запрещено использовать данную систему налогообложения. Отменить же полностью систему планируют с 1 января 2021 года. Минфин, который инициировал отмену ЕНВД, прогнозирует увеличение объёма платежей до 5 трлн рублей в год. В Минфине считают, что ЕНВД способствует злоупотреблению оптимизации налоговых платежей. Но последствия отмены могут перевесить в негативном плане ожидаемый эффект от данной реформы. Об этом сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на экспертов.