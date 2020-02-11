Руководство телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот в России

Руководство камчатского телеканала провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась, говоря о льготах в России.

«Мы не собираемся увольнять ведущую за ролик, попавший в социальный сети и вызвавший нездоровый резонанс», — заявил генеральный директор ГТРК Алексей Костылев, сообщает «Камчатка-Информ».

Напомним, ведущая телепередачи «Вести: Приморье» Александр Новикова рассмеялась, рассказывая о повышении соцвыплат в РФ на 3%. Запись распространилась по сети. Сотрудница подразделения ВГТРК перечислила, на что инвалиды, ветераны боевых действий, россияне, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории граждан смогут потратить причитающиеся им 1,5 тыс. рублей. Телеведущая отметила, что около 900 рублей льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей — на приобретение путевки в санаторий, а оставшиеся средства — на проезд к месту лечения и обратно (на международный транспорт).После у ведущей начался приступ дикого хохота. Она призналась, что старалась сдерживать эмоции, а затем извинилась перед коллегами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании пранкера, напугавшего пассажиров метро коронавирусом. Розыгрыш молодые люди устроили в Москве.