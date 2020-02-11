Москвичка завела в квартире 130 рыжих кошек

В Москве женщина развела в своей трехкомнатной квартире 130 кошек. Об этом стало известно благодаря соседям, которые жаловались на неприятные запахи и громкое мяуканье. Вскоре об этом узнали зоозащитники и подняли тревогу.

Женщина сначала не хотела пускать в квартиру волонтеров, однако им удалось туда попасть. В квартире проживали более 100 голодных животных. Им не хватало места и еды.

Выяснилось, что за четыре года животные в огромном количестве расплодились от одной беременной кошки.

Сейчас зоозащитники собирают деньги и ищут новых хозяев для хвостатых в группе «Многокошек!» в социальной сети «ВКонтакте». Волонтерам уже удалось пристроить 50 усатых, но в квартире по-прежнему остается еще около 80 рыжиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка не могла покинуть кухню из-за собственной кошки – стоило ей попытаться выйти, животное кидалось на хозяйку. Женщина оставалась в помещении на протяжении двух дней, но кошка не собиралась успокаиваться.