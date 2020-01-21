Россиянка не могла выйти из кухни два дня из-за злой кошки

Животное бросалось на свою хозяйку, здорово запугав ее.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает пресс-служба архангельской службы спасения. Россиянка не могла покинуть кухню из-за собственной кошки – стоило ей попытаться выйти, животное кидалось на хозяйку. Женщина оставалась в помещении на протяжении двух дней, но кошка не собиралась успокаиваться. В результате жительница Архангельска попросила помощи у прохожего. Мужчина позвонил спасателям и рассказал им, что женщину на третьем этаже надо спасать от взбесившегося животного.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, попали в квартиру через окно. Они поймали кошку и засунули ее в переноску. Наконец россиянка оказалась на свободе. Уточняется, что от медпомощи женщина отказалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Австралии для голодающих животных скинули еду с вертолетов. Лесные пожары начались в Австралии в сентябре минувшего года.