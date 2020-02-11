Зимы не будет: в Ленинградском зоопарке пробудились сурки

В Ленинградском зоопарке раньше обычного пробудились два степных сурка Ижорик и Августина. Животные вышли из спячки в февраля.

Сотрудники зоопарка обнаружили, что Ижорик и Августина вылезли из своего зимнего укрытия. Обычно в норках они остаются до конца марта — начала апреля. Выйти из спячки их, вероятно, побудила теплая зима.

«Зимы не будет – в Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Главные «метеорологи» зоопарка вышли из зимней спячки», — оповестили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Трое детенышей сурков из норок пока не вылезали. Вероятно, они все еще пребывают в спячке.

Напомним, сурки Ижорик, Августина, три их детеныша и соседка Отрада впали в зимнюю спячку в ноябре. Животные почувствовали приближение холодов и ушли в укрытия. Зимой сурков согревает толстый слой жира, накопленный в теплое время года.