Власти Ленобласти разъяснили ситуацию с тарифами на вывоз мусора

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Артур Кийски заявил, что в областном правительстве обсуждаются различные варианты снижения платы за вывоз мусора.

«Мы с 1 января установили тариф – 4927 рублей за тонну отходов. Для населения это означает снижение тарифов 2020 году на 12 процентов, и можно точно не бояться: повышаться тариф не будет, – сказал чиновник, сообщает online47.ru.

Он также отметил, что планируется взимать плату не за квадратные метры, а за количество проживающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в три раза хотят снизить тарифы на вывоз мусора для частных домовладений – это произойдет еще до начала апреля. Власти региона прислушались к просьбам ленинградцев и максимально смягчили условия вхождения в мусорную реформу.