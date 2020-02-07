В Ленобласти обещают снизить тарифы на вывоз мусора для частных домовладений

Теперь жители региона будут платить не за квадратные метры, а за количество проживающих.
Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает Online47. В Ленинградской области в три раза хотят снизить тарифы на вывоз мусора для частных домовладений – это произойдет еще до начала апреля. Власти региона прислушались к просьбам ленинградцев и максимально смягчили условия вхождения в мусорную реформу. Теперь жители частных домовладений будут платить за количество проживающих – за человека всего 95 рублей.
«Такого рода изменения позволят сократить объем платежей с маленьких домовладений, где, например, прописан один собственник»,
— объяснил начальник Управления по обращению с отходами Ленинградской области Алексей Пименов.
Таким образом, счет на вывоз мусора уменьшится в среднем в три раза.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглова просят разобраться с отказами в митингах против мусоросжигания.