В Ленобласти обещают снизить тарифы на вывоз мусора для частных домовладений

В Ленобласти обещают снизить тарифы на вывоз мусора для частных домовладений
Счет уменьшится в три раза. Фото: pixabay.com

Теперь жители региона будут платить не за квадратные метры, а за количество проживающих.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает Online47. В Ленинградской области в три раза хотят снизить тарифы на вывоз мусора для частных домовладений – это произойдет еще до начала апреля. Власти региона прислушались к просьбам ленинградцев и максимально смягчили условия вхождения в мусорную реформу. Теперь жители частных домовладений будут платить за количество проживающих – за человека всего 95 рублей.

«Такого рода изменения позволят сократить объем платежей с маленьких домовладений, где, например, прописан один собственник»,

— объяснил начальник Управления по обращению с отходами Ленинградской области Алексей Пименов.

Таким образом, счет на вывоз мусора уменьшится в среднем в три раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглова просят разобраться с отказами в митингах против мусоросжигания.

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