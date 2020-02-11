Женщина после пьянки проснулась с мертвым сыном в Сланцах

Непонятно, что стало причиной кончины малыша.

Об этом стало известно 11 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба Следкома Ленинградской области. По предварительным данным, 26-летняя жительница Сланцев выпивала, а когда она собралась спать, ей мешал полуторамесячный младенец. Малыш громко плакал и, чтобы успокоить его, мать положила ребенка с собой и уснула. На утро она обнаружила, что дите больше не дышит – что стало причиной, пока что выяснить не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. К слову, горе-мать также воспитывала двух мальчиков пяти и семи лет. Их уже забрала опека.

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