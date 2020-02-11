Внук Елизаветы II разводится после 12 лет брака

Питер Филлипс намерен и дальше заниматься воспитанием детей. Оба супруга хотят сохранить дружбу.

Об этом стало известно 11 февраля. Обо всем говорится в заявлении представителя пары. Он рассказал, что Питер Филлипс и его супруга Отем официально подтверждают информацию о разводе спустя 12 лет брака. Они убеждены, что только это поможет им сохранить хорошие отношения. Королевские особо долго обсуждали разрыв и поняли, что действительно хотят его.

«Главным приоритетом пары останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы»,

— говорится в сообщении.

Пока что Елизавета Вторая никак не комментирует случившееся. СМИ подозревают, что она остро отреагирует на новость, так как Питер Филлипс – ее любимый внук. Тем более сейчас в королевской семье и без того не все гладко – принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса ее членов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что охранники Меган Маркл пожаловались на нее из-за унизительных поручений.