Охранники Меган Маркл пожаловались на нее из-за унизительных поручений

Они считают, что герцогиня относится к ним как к прислуге.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Об этом сообщает издание The Sun. Охранники заявили, что недовольны поведением герцогини Меган Маркл. Они уверены, что она забывает – перед ней не прислуга, а профессионалы своего дела. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что Маркл заставляет их ходить в магазины или кафе. Они забирают там пакеты с продуктами, но отмечают, что это не входит в их обязанности. В такие моменты охранники чувствуют себя «лакеями».

«Они должны постоянно находиться рядом с охраняемыми объектами, а не быть на побегушках»,

— сообщил источник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актерская карьера Меган Маркл построена на лжи. Герцогиня призналась, что соврала ради первой роли. В итоге все сложилось отлично.