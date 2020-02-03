Охранники Меган Маркл пожаловались на нее из-за унизительных поручений

Охранники Меган Маркл пожаловались на нее из-за унизительных поручений
Маркл заставляет выполнять охранников чужую работу. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Они считают, что герцогиня относится к ним как к прислуге.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Об этом сообщает издание The Sun. Охранники заявили, что недовольны поведением герцогини Меган Маркл. Они уверены, что она забывает – перед ней не прислуга, а профессионалы своего дела. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что Маркл заставляет их ходить в магазины или кафе. Они забирают там пакеты с продуктами, но отмечают, что это не входит в их обязанности. В такие моменты охранники чувствуют себя «лакеями».

«Они должны постоянно находиться рядом с охраняемыми объектами, а не быть на побегушках»,

— сообщил источник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актерская карьера Меган Маркл построена на лжи. Герцогиня призналась, что соврала ради первой роли. В итоге все сложилось отлично.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жалобы меган маркл охранники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Махалов пошутил над Собчак «затопившей» его квартиру
На Кондратьевском в жилом доме рухнула лестница
Охранники Меган Маркл пожаловались на нее из-за унизительных поручений
На «Коле» после ДТП госпитализировали женщину
Российский советник и его жена умерли в Цхинвале
Депутата Изотова обвиняют в краже документов
На Московском шоссе под колесами Lada оказались двое пешеходов
Бондаренко обещает проверять проблемные дома после жалоб горожан