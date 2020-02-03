Актерская карьера Меган Маркл построена на лжи

Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Фото: Wikipedia

Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Фото: Wikipedia

Герцогиня призналась, что соврала ради первой роли. В итоге все сложилось отлично.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала Daily Mail. Когда она пришла на кастинг телесериала «Форм-мажоры» в 2004 году, ей пришлось соврать. У Маркл спросили, состоит ли она в Гильдии актер? Артистка, не думая ни минуты, ответила «да», хотя на самом деле все было не так. Благодаря лжи Марк удалось обойти конкуренток и получить заветную роль. До сих пор герцогине стыдно за свой поступок – она, вспоминая о ней, чувствует себя мошенницей. При этом о своем секрете Маркл до недавнего времени рассказывать не спешила.

Напоминаем, что Меган Маркл подписала контракт с Disney – теперь она будет озвучивать некоторые персонажей студии и таким образом зарабатывать себе на жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию.