Экс-супруг Памелы Андерсон раскрыл подробности развода

Продюсер и актриса пробыли в браке всего 12 дней.

Об этом стало известно 11 февраля. Обо всем сообщает Page Six. Продюсер Джон Питерс рассказал, что был помолвлен, когда ему сделала предложение актриса Памела Андерсон. Он, не раздумывая, согласился на брак, потому что всю жизнь мечтал стать супругом звезды. Питерсу пришлось «бросить все ради Пэм». Продюсер даже выплатил долг актрисы в размере 200 тысяч долларов – после этого он понял, что Андерсон использует его. Расстались молодожены по смс-сообщениям – Питерс написал супруге, что хочет спокойной жизни, а не очередной интрижки.

Напоминаем, что Питерс и Андресон встречались в 80-х годах, а поженились лишь в январе текущего года. Актриса уверяла, что развелись они по обоюдному согласию, так как намерены обдумать все получше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый муж бросил Памелу Андерсон через пять дней после свадьбы, прислав SMS.