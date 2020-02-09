Новый муж бросил Памелу Андерсон через пять дней после свадьбы, прислав SMS

Они не успели подать официальные документы. Фото: Pixabay

Они не успели подать официальные документы. Фото: Pixabay

Кинопродюсер Джон Питерс ушел от новой жены Памелы Андерсон. Его хватило на 5 дней после бракосочетания.

После свадьбы 74-летний Питерс прислал Памеле SMS-сообщение, в котором признался, что не готов к новому статусу. Он уехал в Канаду и оттуда уведомил супругу о своих угрызениях совести.

Как сообщает Us Weekly, затем через неделю оба приняли решение признать свой брак недействительным. Они не успели подать официальные документы, чтобы узаконить союз.

Питерс признался, что свадьба стала” удивительным пиром любви”, но женитьба его напугала.

«Надеюсь, ты меня простишь”, — написал кинопродюссер в сообщении.

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