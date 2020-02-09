Илон Маск назвал худшую работу в своей жизни

Бизнесмен Илон Маск рассказал о худшей работе, которую ему доводилось выполнять. Глава Tesla и SpaceX признался, что это была работа на лесопилке.

До 17 лет он проживал в ЮАР. Однако затем будущий миллиардер переехал в Канаду, где устроился на лесопилку.

Как сообщает Third Row Tesla, Маск признался, что данный опыт стал худшим. Он рассказал, что должен был чистить котел в котельной. Маск пробирался внутрь по узкому тоннелю и доставал нагретый песок и мусор, другой рабочий выгребал эту массу. Он отметил, что провел там четыре дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что посол Китая назвал бредом слухи об искусственном создании коронавируса.