Поклонники заметили кольцо на пальце возлюбленного Ольги Бузовой

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Многие фанаты пары ждут новости о бракосочетании.

Кольцо на пальце блогера Давида Манукяна заметили в видеоролике в Instagram—аккаунте. Подписчики уверены, что это обручальное кольцо, а, значит, певица Ольга Бузова уже вышла замуж, но никому об этом не сказала. В комментариях пользователи требуют ответить на вопрос, а Дава и Бузова тем временем отмалчиваются. Фанаты подчеркивают, что никогда раньше не видели украшения на безымянном пальце.

«Посмотрите, они скрыли от нас торжество»,

— пишут люди под постами.

Напоминаем, что седьмого февраля звезды отпраздновали «свою дату», но не уточнили, о каком празднике идет речь. До этого они показывали парные тату. Поклонники Бузовой уверены, что если свадьбы и не было, то она не за горами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова призналась, что не училась петь и танцевать. Теперь она тренируется во время многочисленных концертов. При этом артистка подчеркнула, что важно учиться на протяжении всей своей жизни.