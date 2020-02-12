Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 44653 человека. Число жертв выросло до 1113 человек.

Об этом сообщается на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. При этом 4740 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая на ночь вторника, 11 февраля, всего за один день было выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса. Молодые люди развлекались в столичном метрополитене.