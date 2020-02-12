Жителей Ленобласти предупреждают о шторме

Шторм вместе со снегом и дождем также создал проблемы на автотрассах. Фото: pixabay

Шторм вместе со снегом и дождем также создал проблемы на автотрассах. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти предупреждают о штормовом ветре в среду, 12 февраля.

Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от -1 до +4 градусов. Кроме того, возможен дождь.

Из-за непогоды дорожные службы перешли в усиленный режим работы.

В такую погоду рекомендуется обходить стороной хлипкие деревья и конструкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье дворы и внутриквартальные территории Петербурга от снега и наледи очищали 7 тыс. 40 человек. В работах были задействованы 432 единицы техники.