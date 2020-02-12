Названы самые угоняемые машины в России

По итогам прошлого года в в топ-5 самых угоняемых новых машин, кроме Kia Rio, попали Kia Optima. Фото: Pixabay

По итогам прошлого года в в топ-5 самых угоняемых новых машин, кроме Kia Rio, попали Kia Optima. Фото: Pixabay

Самым угоняемым автомобилем эксперты назвали Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших игроков страхового рынка.

Согласно данным по страховым случаям, по итогам прошлого года в в топ-5 самых угоняемых новых машин, кроме Kia Rio, попали Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Hyundai Sonata. Среди угонщиков популярностью пользуются Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.

Раньше популярными угоняемыми автомобилями были Range Rover и BMW.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали группу автоугонщиков. В ходе расследования полиции удалось обнаружить бокс для разборки похищенных машин и промышленную площадку для продажи их запчастей.