Названы самые угоняемые машины в России

Названы самые угоняемые машины в России
По итогам прошлого года в в топ-5 самых угоняемых новых машин, кроме Kia Rio, попали Kia Optima. Фото: Pixabay

Самым угоняемым автомобилем эксперты назвали Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших игроков страхового рынка.

Согласно данным по страховым случаям, по итогам прошлого года в в топ-5 самых угоняемых новых машин, кроме Kia Rio, попали Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Hyundai Sonata. Среди угонщиков популярностью пользуются Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.

Раньше популярными угоняемыми автомобилями были Range Rover и BMW.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали группу автоугонщиков. В ходе расследования полиции удалось обнаружить бокс для разборки похищенных машин и промышленную площадку для продажи их запчастей.

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