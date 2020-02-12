В Ленобласти растет заболеваемость гриппом

В Ленобласти растет заболеваемость гриппом
Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

В Ленинградской области количество заболевших гриппом увеличилось на 23% по сравнению с прошлой неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, на шестой неделе календарной неделе 2020 года прирост заболеваемости гриппом по отношению к предыдущей составил 23%. Точно число заболевших не уточняется, однако известно, что общая заболеваемость ниже порогового значения.

По данным Роспотребнадзора, в последнее время чаще всего заболевают дети в возрасте от трех до 14-ти лет. В больницы области за неделю госпитализировали 75 человек, из которых 56 — дети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге 48 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом. По данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, порядка 62,3% случаев приходится на детей до 17 лет

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В Ленобласти растет заболеваемость гриппом