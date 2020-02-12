Депутаты Петербурга придумали новый способ штрафовать за неоплату парковки

Смольный и МВД договорились о штрафах на платных парковках. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Смольный и МВД договорились о штрафах на платных парковках. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Депутаты петербургского ЗакСа разработали законопроект, который даст городскому правительству право требовать в МВД сведения об автовладельцах, нарушивших законодательство в области благоустройства. Это позволит взимать штрафы за нарушения в зоне платной парковки.

Авторами инициативы выступили депутаты Александр Рассудов и Денис Четырбок. Внести поправки предлагается в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях поддержали на очередном пленарном заседании городского парламента в среду, 12 февраля.

В виду закона о персональных данных органы полиции не могут предоставить информацию о нарушителях должностным лицам. В распоряжении последних имеется только номер автомобиля, которого недостаточно для вынесения штрафа. Зона платной парковки была введена в Петербурга в 2015 году, однако механизма штрафования до сих пор нет. В результате городской бюджет недополучил около 2 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект, который позволит полиции предоставлять соответствующим органам данные о нарушителях платной парковки.