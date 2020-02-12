Труп женщины нашли в туалете квартиры на улице Бабушкина

Труп был найден в этом доме. Фото: Google.Maps

Труп был найден в этом доме. Фото: Google.Maps

Петербургские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины в Невском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, ранним утром 11 февраля в полицию обратился мужчина и рассказал, что в квартире дома №68 по улице Бабушкина он обнаружил труп своей матери. По его словам, женщина упала и ударилась головой.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на полу в туалете труп 54-летней женщины. На ее теле были гематомы грудной клетки и спины.

В отдел полиции доставили 54-летнего супруга погибшей и ее сына. В отношении них составили протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Причины смерти женщины будут установлены в морге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновому Бору мужчина избил жену, а ее труп вынес в подъезд.