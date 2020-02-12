ЗакС Петербурга во втором чтении поддержал законопроект, запрещающий продажу снюсов несовершеннолетним

ЗакС Петербурга в среду, 12 февраля, во втором чтении поддержало законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.

По словам одного из авторов инициативы депутата Дениса Четырбока, третье (окончательное) чтение документа может состояться уже в следующую среду, 19 февраля.

Снюсы представляют собой аналоги курительного табака. Запретить продажу снюсов несовершеннолетним предложили депутаты петербургского ЗакСа. Нарушение будет караться штрафом. Для граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, а для фирм и компаний — до 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 35,5 тысяч единиц запрещенных в России никотиносодержащих курительных смесей изъяли из продажи в Северной столице. За последние дни сотрудники Роспотребнадзора провели более 250 проверок на территории Северной столицы.