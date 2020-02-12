Над Невой могут построить канатную дорогу

В правительстве Петербурга обсуждают идею создания канатной линии над Невой между проспектом Большевиков и станцией метро «Пролетарская».

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве Ленобласти и Петербурга.

Предполагается, что подвесная дорога могла бы связать Кудрово с левым берегом Невы и решить тем самым транспортную проблему города. Планируется, что трамвайное сообщение между Петербургом и Кудрово появится не раньше 2023 года, а открытие станции ожидается в 2025-м году.

Вопрос о воплощении в жизнь проекта канатной дороги, соединяющей Кудрово со станцией метро «Дыбенко», уже обсуждался ранее. В частности, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко говорил, что проект могут реализовать на основе государственно-частного партнерства. В качестве потенциального инвестора упоминалась компания «Росинжиниринг», которая имеет опыт строительства канатных дорог. Но вчера в компании сообщили, что ничего не знают о новом проекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что строительство канатной дороги, которая свяжет Кудрово и Петербург, потребуется два года. До этого необходимо, чтобы компания-инвестор получила необходимую инфраструктуру.