Сдвоенные «Ласточки» запустят до Волховстроя и Великого Новгорода на праздники

Сдвоенные &#171;Ласточки&#187; запустят до Волховстроя и Великого Новгорода на праздники
Электропоезд "Ласточка". Фото: flickr

Пригородные электрички «Ласточка будут курсировать сдвоенными составами в период февральских и мартовских праздников.

Как сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», сдвоенные составы «Ласточек» будут курсировать с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. Электропоезда будут курсировать на маршрутах Петербург — Великий Новгород и Петербург — Волховстрой.

Их запустят в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД запустит 70 дополнительных поездов в февральские праздники.

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