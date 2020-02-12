Сдвоенные «Ласточки» запустят до Волховстроя и Великого Новгорода на праздники

Пригородные электрички «Ласточка будут курсировать сдвоенными составами в период февральских и мартовских праздников.
Как сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», сдвоенные составы «Ласточек» будут курсировать с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. Электропоезда будут курсировать на маршрутах Петербург — Великий Новгород и Петербург — Волховстрой.
Их запустят в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД запустит 70 дополнительных поездов в февральские праздники.